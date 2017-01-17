С.Лавров: доказательства кибератак РФ на западные страны "высосаны из пальца"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Доказательства российских кибератак на западные страны, которые предъявляются, "высосаны из пальца", Москва не собирается в этом вопросе никому ничего доказывать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Что касается кибербезопасности, обвинений, то я не собираюсь вам доказывать, что это все неправда. Думаю, что в Германии, как и во многих других странах, действует презумпция невиновности. Поэтому доказывайте вы", - сказал российский министр.
"Мы видели высосанные из пальца попытки доказательств, от которых уже открещиваются англичане и их коллеги из США, которые пытались наделать пакостей новой администрации", - отметил С.Лавров.
Глава МИД России рассказал также, что недавно читал о создании в ЦРУ специальной группы с участием представителей ФБР, АНБ, Минфина, Минюста, офиса директора национальной разведки. Эта группа, по словам С.Лаврова, должна была собрать доказательства финансовых связей избранного президента США Дональда Трампа с Россией. "Если вся эта команда уважаемых учреждений "накопала" только то, что они сейчас вывалили на всеобщее обозрение, то они явно заслуживают увольнения, так как зря получают зарплату. Грош им цена в таком случае", - подчеркнул С.Лавров.
Как сообщал УНН, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по оказанию влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.
В начале января избранный президент США Д.Трамп принял выводы разведки о причастности России к кибератакам. Полный доклад о кибератаках новая администрация США получит в течение трех месяцев.
При этом в Берлине заявили, что готовятся к кибератакам на выборах в бундестаг. Франция также решила усилить защиту от кибератак.