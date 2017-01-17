С.Лавров: доказательства кибератак РФ на западные страны "высосаны из пальца"

КИЕВ. 17 января. УНН. Доказательства российских кибератак на западные страны, которые предъявляются, "высосаны из пальца", Москва не собирается в этом вопросе никому ничего доказывать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции во вторник, передает УНН со ссылкой на ТАСС.