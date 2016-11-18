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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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С.Арбузов назвав фактори, які свідчать про майбутню девальвацію в країні

С.Арбузов назвав фактори, які свідчать про майбутню девальвацію в країні

Київ • УНН

 • 6849 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Режим вільного курсоутворення ще надовго залишиться режимом повзучої девальвації. Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов, передає УНН.

"Поки всі уважно стежать за ситуативними коливаннями курсу, я нагадаю про фундаментальні фактори, які зумовлюють майбутню девальвацію.

На графіку показаний баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Як видно, він стійко негативний. Причини я неодноразово називав: розрив зв'язків зі споживачами на ринках країн СНД, надмірно оптимістичний погляд на євроінтеграцію і розвал промисловості. Девальвація, яка на думку наших опонентів, повинна була б торгівлю підтримати, навпаки, добиває фінанси підприємств зсередини", - зазначив С.Арбузов.

Крім того він акцентував увагу ще на одному факті.

"Торгівля, як і економіка, стиснулися, і коливання ціни навіть на одну товарну групу значно впливає на торгівлю в цілому. Для прикладу приведена вартість кукурудзи, але приблизно та ж картина по всіх зерновим. Коливання біржової ціни практично дзеркально відображаються на розмірі торгового сальдо найбільшої європейської країни. Те, що Україна поки що житниця, це добре. Погано, що кузнею, прокатним станом і машинобудівним заводом вона вже бути перестала", - підкреслив політик.

На переконання С.Арбузова, владі слід розпочати процес відновлення зв'язків з традиційними торговими партнерами і вирівняти торговий баланс.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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