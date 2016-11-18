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С.Арбузов назвал факторы, свидетельствующие о грядущей девальвации в стране

С.Арбузов назвал факторы, свидетельствующие о грядущей девальвации в стране

Киев • УНН

 • 6848 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Режим свободного курсообразования еще надолго останется режимом ползучей девальвации. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов, передает УНН.

"Пока все внимательно следят за ситуативными колебаниями курса, я напомню о фундаментальных факторах, которые обуславливают грядущую девальвацию.

На графике показан баланс внешней торговли товарами и услугами. Как видно, он устойчиво отрицательный. Причины я неоднократно называл: разрыв связей с потребителями на рынках стран СНГ, чрезмерно оптимистичный взгляд на евроинтеграцию и развал промышленности. Девальвация, которая по мнению наших оппонентов, должна была бы торговлю поддержать, наоборот, добивает финансы предприятий изнутри", - отметил С.Арбузов.

Кроме того, он акцентировал внимание еще на одном факте.

"Торговля, как и экономика, сжались, и колебание цены даже на одну товарную группу имеет значительное влияние на торговлю в целом. Например приведена стоимость кукурузы, но примерно та же картина по всем зерновым. Колебания биржевой цены практически зеркально отражаются на размере торгового сальдо крупнейшей европейской страны. То, что Украина пока житница, это хорошо. Плохо, что кузницей, прокатным станом и машиностроительным заводом она уже быть перестала", - подчеркнул политик.

По мнению С.Арбузова, власти следует начать процесс восстановления связей с традиционными торговыми партнерами и выровнять торговый баланс.

Украинские Национальные Новости

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