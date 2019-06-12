РЄ не зверталась до українських прикордонників щодо візиту Міятович у Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. До Державної прикордонної служби України не звертались з приводу візиту комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович до Криму. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.
“...ніяких звернень до ДПСУ від Ради Європи не надходило”, — зазначив Слободян, коментуючи заяву Міятович щодо візиту до Криму.
Водночас на питання УНН про звернення з приводу подорожі Комісара в Крим до українських уповноважених органів, у РЄ відповіли, що “у заяві Уповноваженого сказано, що цей візит ще не підтверджений і що існує багато питань, які необхідно роз’яснити для того, щоб вона могла займатися правозахисною діяльністю на півострові”.
“Після підтвердження візиту ми повідомимо пресу”, — додали в Раді Європи.
Нагадаємо, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович цього тижня підтвердила наміри відвідати анексований Росією Крим.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи заяви про плани Комісара, зазначив що візити іноземних посадовців до Криму, як-то візит Дуні Міятович, мають узгоджуватись з українською, а не російською владою.