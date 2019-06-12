Клімкін прокоментував російський "развод" про візит Міятович до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Візити іноземних посадовців до Криму, як-то візит комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, мають узгоджуватись з українською, а не російською владою. Про це написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
"Черговий російський “развод” про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має погоджуватись з нами і відбуватися за українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як кажуть, нема дурних", - написав міністр.
Раніше у МЗС України зробили заяву щодо російських повідомлень про нібито узгоджений візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до тимчасово окупованої АР Крим.
Як повідомляв УНН, комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович підтвердила наміри відвідати анексований Росією Крим.