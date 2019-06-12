Климкин прокомментировал российский "развод" о визите Миятович в Крым

"Очередной российский "развод" о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить согласно украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем. Но, как говорится, дураков нет", - написал министр.

Ранее в МИД Украины сделали заявление о российских сообщениях о якобы согласованном визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович во временно оккупированный АР Крым.

Как сообщал УНН, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович подтвердила намерения посетить аннексированный Россией Крым.