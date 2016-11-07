Рятувальники знайшли тіло зниклого чоловіка на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Рятувальники знайшли знайшли тіло зниклого чоловіка на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Так, 6 листопада о 08:29 до рятувальників надійшло повідомлення, що 5 листопада приблизно о 23:00 в акваторії Данилівських ставків під час рибної ловлі зник безвісти житель Миколаївського району, чоловік 1969 року народження.
Того ж дня рятувальники знайшли тіло зниклого безвісти на відстані 150 метрів від берега.