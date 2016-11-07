Спасатели нашли тело пропавшего мужчины на Николаевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Спасатели нашли нашли тело пропавшего мужчины в Николаевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГОсЧС в Николаевской области.
Так, 6 ноября в 08:29 к спасателям поступило сообщение, что 5 ноября примерно в 23:00 в акватории Даниловских прудов во время рыбной ловли пропал без вести житель Николаевского района, мужчина 1969 года рождения.
В тот же день спасатели нашли тело пропавшего без вести на расстоянии 150 метров от берега.