Спасатели нашли тело пропавшего мужчины на Николаевщине

Так, 6 ноября в 08:29 к спасателям поступило сообщение, что 5 ноября примерно в 23:00 в акватории Даниловских прудов во время рыбной ловли пропал без вести житель Николаевского района, мужчина 1969 года рождения.

В тот же день спасатели нашли тело пропавшего без вести на расстоянии 150 метров от берега.