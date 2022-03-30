Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару по ОДА у Миколаєві

КИЇВ. 30 березня. УНН. У Миколаєві продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучання ворожої ракети в дев’ятиповерхову будівлю облдержадміністрації та руйнувань, повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області, пише УНН.