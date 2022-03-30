Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару по ОДА у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Миколаєві продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучання ворожої ракети в дев’ятиповерхову будівлю облдержадміністрації та руйнувань, повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області, пише УНН.
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"Станом на 8:00 роботи тривають. З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих, 33 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Рятувальники працюють позмінно, на місці знаходиться 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.
Доповнення
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім 29 березня повідомив, що російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.