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Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару по ОДА у Миколаєві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Миколаєві продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучання ворожої ракети в дев’ятиповерхову будівлю облдержадміністрації та руйнувань, повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області, пише УНН.

Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару по ОДА у Миколаєві

Цитата

"Станом на 8:00 роботи тривають. З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих, 33 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Рятувальники працюють позмінно, на місці знаходиться 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

Доповнення

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім 29 березня повідомив, що російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

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