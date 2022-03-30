Спасатели продолжают разбирать завалы после ракетного удара по ОГА в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Николаеве продолжаются поисково-спасательные работы после попадания вражеской ракеты в девятиэтажное здание облгосадминистрации и разрушений, сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области, пишет УНН.
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"По состоянию на 8:00 работы продолжаются. Из-под завалов изъяты тела 12 погибших, 33 человека пострадало (из них подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, которые переданы бригадам скорой медицинской помощи)", - говорится в сообщении.
Детали
Спасатели работают посменно, на месте находится 8 единиц техники и 38 сотрудников ГСЧС.
Дополнение
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким 29 марта сообщил, что российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.