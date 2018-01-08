Рятувальники попередили про можливі сходження лавин на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На високогірній частині Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 8 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - розповіли в ДСНС.
Нагадаємо, сніголавинна небезпека 3-го рівня на високогір'ї Закарпатської і Івано-Франківської області вже зберігається декілька днів.