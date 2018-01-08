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Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в Закарпатье

Киев • УНН

 • 9445 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. На высокогорной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГоСЧС Украины.

Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в Закарпатье

"По данным Укргидрометцентра, 8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - рассказали в ГоСЧС.

Напомним, снеголавинная опасность 3-го уровня на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области  сохраняется уже несколько дней. 

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