Спасатели предупредили о возможном сходе лавин в Закарпатье

"По данным Укргидрометцентра, 8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - рассказали в ГоСЧС.

Напомним, снеголавинная опасность 3-го уровня на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области сохраняется уже несколько дней.