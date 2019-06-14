Рятувальники попередили про можливі підтоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Підйом рівнів води очікується на річках в Україні, у місті Вилкове на Одещині можливі підтоплення низькорозташованих незаселених ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, протягом 14 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується формування локальних дощових паводкiв з пiдвищенням рiвнiв води на 0,2-1,0 м (над рiвнями на 8 годину 13 червня), без негативних наслідків", - вказали у відомстві.
При сильних зливах можливе формування значного схилового та місцевого стоку, на малих водотоках можливе рiзке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.
"14 червня на українській ділянці біля водпоста Вилкове при проходженні хвилі водопілля та впливу нагінного вітру очікується підвищення рівня води до небезпечної відмітки 155 см над нулем поста, підтоплення низькорозташованих незаселених ділянок міста Вилкове (фактичний рівень 13 червня на 8 годину ранку 150 см)", - вказали у ДСНС.
Нагадаємо, Херсонщину знову підтопило.