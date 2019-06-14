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Херсонщину знову підтопило

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Зливи знову обрушилися на Херсонську область, у селищі Нова Маячка підтопило десятки житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Херсонщину знову підтопило

"13 червня внаслідок проходження інтенсивних опадів стався повторний підйом рівня води (0,2-0,5 м) у селищі Нова Маячка Олешківського району, внаслідок чого підтоплені 69 житлових будинків, 252 господарські споруди та 126 сільськогосподарських ділянок", - вказали у відомстві.

Однак, уже на ранок 14 червня кількість підтоплених будинків та іншого зменшилося - 59 житлових будинків, 240 господарських споруд, 126 сільськогосподарських ділянок.

Протягом доби відкачано 12 тис. куб. м води, а всього з початку робіт - 45 тис. 300 куб. м.

Додатково проводиться укладання тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км за межі населеного пункту для відводу відкачаної води.

Нагадаємо, 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у селі Нова Маячка на Херсонщині.

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