Херсонскую область снова подтопило
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Ливни снова обрушились на Херсонскую область, в поселке Новая Маячка подтопило десятки жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"13 июня в результате прохождения интенсивных осадков произошел повторный подъем уровня воды (0,2-0,5 м) в поселке Новая Маячка Алешковского района, в результате чего подтоплены 69 жилых домов, 252 хозяйственные постройки и 126 сельскохозяйственных участков", - указали в ведомстве.
Однако, уже на утро 14 июня количество подтопленных домов и другого уменьшилось - 59 жилых домов, 240 хозяйственных построек, 126 сельскохозяйственных участков.
В течение суток откачано 12 тыс. куб. м воды, а всего с начала работ - 45 тыс. 300 куб. м.
Дополнительно проводится укладка временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта для отвода откачанной воды.
Напомним, 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка в Херсонской области.