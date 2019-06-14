Спасатели предупредили о возможных подтоплениях

"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 14 июня на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается формирование локальных дождевых паводков с повышением уровней воды на 0,2-1,0 м (над уровнями на 8:00 13 июня), без негативных последствий", - указали в ведомстве.

При сильных ливнях возможно формирование значительного склонного и местного стока, на малых водотоках возможно резкое мимолетное повышение уровней воды.

"14 июня на украинском участке у водпоста Вилково при прохождении волны половодья и влияния нагонного ветра ожидается повышение уровня воды до опасной отметки 155 см над нулем поста, подтопление низкорасположенных незаселенных участков города Вилково (фактический уровень 13 июня на 8:00 утра 150 см)", - указали в ГСЧС.

Напомним, Херсонскую область снова подтопило.