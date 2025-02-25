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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124147 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183556 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147905 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139283 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117585 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108151 перегляди

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15 березня, 10:46 • 103009 перегляди

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Ryanair має намір перевезти 2 млн осіб після відкриття повітряного простору в Україні

Ryanair має намір перевезти 2 млн осіб після відкриття повітряного простору в Україні

Київ • УНН

 • 28221 перегляди

Ryanair планує перевезти 2 млн пасажирів протягом перших шести тижнів після відкриття неба в Україні. Компанія має намір відкрити бази в Києві та Львові, збільшивши пасажиропотік до 5 млн протягом року-двох.

У разі відновлення авіаперельотів в Україні, компанія Ryanair зможе перевезти 2 мільйони осіб протягом шести тижнів після відкриття неба. Потім можливості збільшаться до 5 мільйонів.

Про це заявив гендиректор компанії Майкл О'Лірі в інтерв’ю Reuters, передає УНН.

Деталі

У нас буде 2 млн місць протягом шести тижнів (після відкриття неба), і я думаю, що ми захочемо відкрити бази в Києві та Львові протягом 12 місяців, а потім, я думаю, ми зможемо збільшити кількість пасажирів з 2 до 5 млн протягом року або двох

- сказав О'Лірі.

За його словами, повернення до деяких інших аеропортів в Україні може тривати довше через більші збитки від трирічної війни між росією та Україною. За його словами, авіакомпанія хоче мати 6-8 маршрутів в Україну з Польщі.

Нагадаємо

Керівництво аеропорту "Бориспіль" провело переговори з Wizz Air у Будапешті щодо відновлення авіасполучення. Лоукостер має масштабний план повернення в Україну та планує відновити бази у Києві та Львові.

Авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню. Компанія має намір відновити бази у Києві та Львові, пропонуючи 5 мільйонів місць на рік.

Павло Башинський

Павло Башинський

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