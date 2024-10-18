путін відповів погрозами на заяви про можливе відновлення ядерного потенціалу України
Київ • УНН
путін заявив, що створення Україною ядерної зброї спричинить відповідну реакцію рф. Він стверджує, що росія може відстежити будь-які спроби України у цьому напрямку і не допустить цього за жодних обставин.
російський президент володимир путін заявив, що заяви про відновлення ядерного потенціалу України це провокація. Про це путін заявив російським ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Лідер кремля підкреслив, що будь-який крок у цьому напрямку спричинить відповідну реакцію.
Це чергова провокація. Створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно. Я не знаю, чи здатна зараз це зробити Україна, це не так просто для України сьогоднішнього дня. Але загалом тут великих складнощів немає
Він також попередив про відповідну реакцію рф, у разі якщо Київ надумає створювати зброю масового ураження. Він також наголосив, що росія нібито може відстежити будь-які спроби створення Україною ядерної зброї, таємно це зробити не вийде
Росія цього ( створення Україною ядерної зброї - ред.) не допустить за жодних обставин. (...) Це приховати неможливо. (...) Ми можемо простежити будь-який рух на цьому напрямі
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збиралась створювати ядерну зброю і вважає членство НАТО кращим за будь-яку зброю.