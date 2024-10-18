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путин ответил угрозами на заявления о возможном восстановлении ядерного потенциала Украины

путин ответил угрозами на заявления о возможном восстановлении ядерного потенциала Украины

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 15:50  •  5378 просмотра

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путин заявил, что создание Украиной ядерного оружия повлечет за собой ответную реакцию рф. Он утверждает, что россия может отследить любые попытки Украины в этом направлении и не допустит этого ни при каких обстоятельствах.

российский президент владимир путин заявил, что заявления о восстановлении ядерного потенциала Украины это провокация. Об этом путин заявил российским СМИ, передает УНН.

Детали

Лидер кремля подчеркнул, что любой шаг в этом направлении повлечет за собой ответную реакцию.

Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом здесь больших сложностей нет

- заявил путин. 

Он также предупредил об ответной реакции рф, в случае если Киев надумает создавать оружие массового поражения. Он также отметил, что россия якобы может отследить любые попытки создания Украиной ядерного оружия, тайно это сделать не получится

россия этого ( создание Украиной ядерного оружия - ред.) не допустит ни при каких обстоятельствах. (...) Это скрыть невозможно. (...) Мы можем проследить любое движение на этом направлении

- заявил российский президент. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собиралась создавать ядерное оружие и считает членство в НАТО лучше любого оружия.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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