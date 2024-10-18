путин ответил угрозами на заявления о возможном восстановлении ядерного потенциала Украины
Киев • УНН
путин заявил, что создание Украиной ядерного оружия повлечет за собой ответную реакцию рф. Он утверждает, что россия может отследить любые попытки Украины в этом направлении и не допустит этого ни при каких обстоятельствах.
российский президент владимир путин заявил, что заявления о восстановлении ядерного потенциала Украины это провокация. Об этом путин заявил российским СМИ, передает УНН.
Детали
Лидер кремля подчеркнул, что любой шаг в этом направлении повлечет за собой ответную реакцию.
Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом здесь больших сложностей нет
Он также предупредил об ответной реакции рф, в случае если Киев надумает создавать оружие массового поражения. Он также отметил, что россия якобы может отследить любые попытки создания Украиной ядерного оружия, тайно это сделать не получится
россия этого ( создание Украиной ядерного оружия - ред.) не допустит ни при каких обстоятельствах. (...) Это скрыть невозможно. (...) Мы можем проследить любое движение на этом направлении
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собиралась создавать ядерное оружие и считает членство в НАТО лучше любого оружия.