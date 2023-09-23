Румунія підготувала українських держслужбовців до перемовин про членство з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Румунія долучилася до підготовки українських державних службовців до перемовин про членство з ЄС, повідомили на урядовому порталі, передає УНН.
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Зазначається, що група українських держслужбовців завершила тижневу навчальну програму з підготовки експертів у сфері європейської інтеграції.
Навчання організовували Міністерство закордонних справ Румунії та Румунська агенція розвитку міжнародної співпраці у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
Метою навчальної програми є ознайомлення її учасників з інституційною системою ЄС, секторальною інтеграцією, доступом до структурних фондів, транскордонною співпрацею та економічною політикою ЄС.
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Такі навчальні програми допоможуть підвищити спроможність та кваліфікації українських експертів євроінтеграційної сфери, які долучені до процесів підготовки до переговорного процесу щодо членства України в ЄС.
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«Україна динамічно рухається до відкриття перемовин про членство в ЄС, тому зараз особливо важливо переймати досвід країн-членів, які вже пройшли цей шлях», – прокоментувала Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Доповнення
Навчання пройшли 20 державних службовців, зокрема представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісу Президента України, комітетів Верховної Ради України, міністерств та відомств. Протягом п’яти навчальних днів держслужбовці переймали досвід румунських колег для успішної реалізації європейських прагнень України.
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