На платформі ProKrym запустили курс для держслужбовців про українську політику деокупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Для держслужбовців і політичних осіб на освітній онлайн-платформі «Зрозуміло!» доступний онлайн-курс «ProKrym: державна політика реінтеграції Криму». Це – просвітницький курс про історію Кримського півострова, українську політику деокупації та реінтеграції, та протидію російській агресії, інформують у Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення, передає УНН.
Деталі
Просвітницький курс, як вказано, розроблений для державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування і політиків щодо окремих правових та політичних питань державної політики в контексті тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Метою курсу є ознайомлення його учасників із темою державної політики щодо тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя, подій та процесів, що відбуваються на півострові, а також державною політикою щодо деокупації півострова та реінтеграції громадян із цих територій.
Онлайн-курс складається зі вступного відео, 10 лекцій українською мовою з кримськотатарськими субтитрами та додаткової лекції з коментарями експертів англійською мовою. Тривалість відеолекцій – близько 10 хвилин. Лекції розкажуть про:
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- Історію та суспільно-економічні процеси на Кримському півострові до 2014 року
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- Початок збройної агресії рф та тимчасову окупацію Кримського півострова в лютому 2014 року
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- Процеси в АР Крим та м. Севастополь під час тимчасової окупації
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- Корінні народи та національні меншини (спільноти): права та розвиток
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- Роботу українських органів влади АР Крим та м. Севастополь під час тимчасової окупації
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- Міжнародну політику щодо деокупації Кримського півострова
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- Правосуддя за наслідками тимчасової окупації Кримського півострова
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- Перехідне правосуддя як інструмент подолання наслідків війни
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- Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополь
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- Інтеграцію Кримського півострова та його населення після деокупації в контексті реформ
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Цитата
«У курсі, який розробили за участі Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, як національного офісу Кримської платформи, міститься інформація щодо історії Кримського півострова, зокрема й у контексті розвитку корінних народів та українців; основні події та наслідки тимчасової окупації для півострова та його населення; ключові нормативно-правові акти, позиції України щодо термінології та окремих важливих питань, пов’язаних із тимчасовою окупацією; кримських органів державної влади, що тимчасово переміщені та діють на підконтрольній уряду території України; позицій міжнародних інституцій у контексті тимчасової окупації частини території держави; міжнародних судових процесів між Україною та Росією та багато іншого», – пояснюється на освітній платформі «Зрозуміло!».
Нагадаємо
Україна готується до деокупації територій - формує кадровий резерв і плани стабілізації.
Довідково
У 2014 році російська федерація тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Відтоді Україна здійснює дипломатичні, економічні, гуманітарні, безпекові та інформаційні заходи для деокупації Кримського півострова.
Звернення української влади до міжнародних інституцій задля притягнення агресора до відповідальності за численні міжнародні злочини та порушення прав людини внаслідок тимчасової окупації не припиняються ні на день. Міжнародна спільнота не визнала спроби анексії та засудила дії росії із тимчасової окупації та подальшої неоколонізації та мілітаризації Криму, а також системні порушення прав людини, репресії стосовно корінних народів та переслідування за українську ідентичність.
У 2021 році було засновано майданчик для консолідації міжнародних зусиль для деокупації українського півострова – Міжнародну Кримську платформу.
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