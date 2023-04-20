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Верещук: Україна готується до деокупації територій - формує кадровий резерв і плани стабілізації

Верещук: Україна готується до деокупації територій - формує кадровий резерв і плани стабілізації

Київ • УНН

 • 569927 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Україна готується до деокупації усіх територій, включно з Кримом, від російських загарбників і вже формує кадровий резерв, плани стабілізації. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на Міжнародному саміті міст та регіонів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Верещук відзначила, що сьогодні представники української регіональної влади "пліч-о-пліч" зі Збройними силами борються, щоб втримати "нашу державу, державність, націю та народ". Вона висловила вдячність головам обласних військових адміністрацій, міським головам за їх роботу та допомогу постраждалим регіонам України, зокрема Харківській та Херсонській областям.

Окрім цього, вона наголосила, що українська влада вже готується до деокупації усіх регіонів України.

Цитата

"У нас попереду багато роботи. Ми маємо деокупувати всю нашу територію, включно з Кримом, українським Кримом. Ми вже готуємося до деокупації. Ми формуємо кадровий резерв, плани, покрокові плани стабілізації та реінтеграції наших територій. І нам потрібна допомога", - повідомила Верещук.

Міністр звернулася до міжнародних партнерів: "Я звертаюся до наших партнерів з Польщі, Данії, Франції, Італії та Німеччини, усіх, хто нас чує - будь ласка, допоможіть нашим регіонам. Вони на це заслуговують. Вірте в нас, вірте в нас так, як ми віримо в себе. І ми точно разом переможемо".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Міжнародному саміті міст та регіонів повідомив, що майже 60 країн світу допомагають українським містам та селищам відновитися після російських атак.

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