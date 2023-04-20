Шмигаль: в Україні запрацюють регіональні офіси міжнародного співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Невдовзі в Україні запрацюють регіональні офіси міжнародного співробітництва, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародного саміту міст та регіонів, передає кореспондент УНН.
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"Незабаром запрацюють регіональні офіси міжнародного співробітництва. Сьогодні ми презентуємо концепцію їхньої діяльності, і я впевнений, що ця ініціатива дозволить набагато швидше та ефективніше реалізовувати програми підтримки", - заявив він.
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Окрім цього, Шмигаль наголосив, що сьогодні Україна бореться за європейські цінності, які "народжувалися і міцніли саме в громадах".
"Тепер громади знову єднаються, аби не дати російському варварству взяти реванш. Ми обов'язково переможемо, і з вашою допомогою залікуємо рани цієї страшної війни, а Україна буде частиною великої європейської родини вільних народів", - підсумував Прем'єр.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що майже 60 країн світу допомагають українським містам та селищам відновитися після російських атак.