Близько 60 країн світу допомагають українським містам у відновленні після атак рф - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Майже 60 країн світу допомагають українським містам та селищам відновитися після російських атак, на сьогодні міжнародне муніципальне партнерство набуло "небачених масштабів". Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Міжнародному саміті міст та регіонів, передає кореспондент УНН.
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"У тилу ми відновлюємо нашу економіку та інфраструктуру за вашої підтримки... Сьогодні міжнародне муніципальне партнерство набуло небачених масштабів. Понад 300 територіальних громад України уклали понад 1,5 тисячі партнерських договорів, майже 60 країн світу допомагають нашим містам, селищам та селам вижити та відновиться після смертоносних ворожих атак", - сказав Прем'єр.
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За його словами, солідарність з Україною - це "не лише зусилля урядів, міжнародних інституцій, а й допомога тисяч громад по всьому світу: від столиць до міст-мільйонників, до невеликих муніципалітетів". Він додав, що допомога партнерів включає гуманітарну допомогу, надання комунальної техніки, шкільних автобусів, генераторів, а також "гостинність до українців, які шукають прихисток за кордоном".
Шмигаль наголосив, що Україна прагне консолідувати міжнародну підтримку, вдосконалити взаємодію між постраждалими від війни громадами і партнерами, а також "закласти фундамент" для довготривалої співпраці у майбутньому. Зокрема, зауважив прем'єр, влада очікує на підписання угод про патронат між українськими громадами та зарубіжними муніципалітетами та регіонами.
"Вважаємо такий механізм співпраці особливо ефективним. З одного боку патронат пришвидшить відновлення громад, з іншого – сприятиме євроінтеграції України, входженню нашої держави у європейський простір на усіх рівнях", - підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 18 квітня повідомив, що відновлення України розпочнеться вже цього року.