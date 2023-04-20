Около 60 стран мира помогают украинским городам в восстановлении после атак рф - Шмыгаль

ukru
09:19 • 24381 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 54722 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 78790 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 111715 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 99290 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 121968 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118752 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108273 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102259 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113204 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 76241 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 101847 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 110706 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 60040 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 72122 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 187022 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 217601 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 157768 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 164029 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 200222 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 20 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101455 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110449 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 126778 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162027 просмотра
Актуальное
Около 60 стран мира помогают украинским городам в восстановлении после атак рф - Шмыгаль

Около 60 стран мира помогают украинским городам в восстановлении после атак рф - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 604957 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Почти 60 стран мира помогают украинским городам и поселкам восстановиться после российских атак, на сегодня международное муниципальное партнерство приобрело "невиданные масштабы". Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Международном саммите городов и регионов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"В тылу мы восстанавливаем нашу экономику и инфраструктуру при вашей поддержке... Сегодня международное муниципальное партнерство приобрело невиданные масштабы. Более 300 территориальных общин Украины заключили более 1,5 тысячи партнерских договоров, почти 60 стран мира помогают нашим городам, поселкам и селам выжить и восстановится после смертоносных вражеских атак", - сказал Премьер.

Детали

По его словам, солидарность с Украиной - это "не только усилия правительств, международных институтов, но и помощь тысяч общин по всему миру: от столиц до городов-миллионников, до небольших муниципалитетов". Он добавил, что помощь партнеров включает гуманитарную помощь, предоставление коммунальной техники, школьных автобусов, генераторов, а также "гостеприимство к украинцам, которые ищут убежище за рубежом". 

Шмыгаль отметил, что Украина стремится консолидировать международную поддержку, усовершенствовать взаимодействие между пострадавшими от войны общинами и партнерами, а также "заложить фундамент" для долговременного сотрудничества в будущем. В частности, отметил премьер, власти ожидают подписания соглашений о патронате между украинскими общинами и зарубежными муниципалитетами и регионами.

"Считаем такой механизм сотрудничества особенно эффективным. С одной стороны патронат ускорит восстановление общин, с другой – будет способствовать евроинтеграции Украины, вхождению нашего государства в европейское пространство на всех уровнях", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 апреля сообщил, что восстановление Украины начнется уже в этом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы