Около 60 стран мира помогают украинским городам в восстановлении после атак рф - Шмыгаль

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"В тылу мы восстанавливаем нашу экономику и инфраструктуру при вашей поддержке... Сегодня международное муниципальное партнерство приобрело невиданные масштабы. Более 300 территориальных общин Украины заключили более 1,5 тысячи партнерских договоров, почти 60 стран мира помогают нашим городам, поселкам и селам выжить и восстановится после смертоносных вражеских атак", - сказал Премьер.

Детали

По его словам, солидарность с Украиной - это "не только усилия правительств, международных институтов, но и помощь тысяч общин по всему миру: от столиц до городов-миллионников, до небольших муниципалитетов". Он добавил, что помощь партнеров включает гуманитарную помощь, предоставление коммунальной техники, школьных автобусов, генераторов, а также "гостеприимство к украинцам, которые ищут убежище за рубежом".

Шмыгаль отметил, что Украина стремится консолидировать международную поддержку, усовершенствовать взаимодействие между пострадавшими от войны общинами и партнерами, а также "заложить фундамент" для долговременного сотрудничества в будущем. В частности, отметил премьер, власти ожидают подписания соглашений о патронате между украинскими общинами и зарубежными муниципалитетами и регионами.

"Считаем такой механизм сотрудничества особенно эффективным. С одной стороны патронат ускорит восстановление общин, с другой – будет способствовать евроинтеграции Украины, вхождению нашего государства в европейское пространство на всех уровнях", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 апреля сообщил, что восстановление Украины начнется уже в этом году.