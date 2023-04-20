Шмыгаль: в Украине заработают региональные офисы международного сотрудничества

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"Вскоре заработают региональные офисы международного сотрудничества. Сегодня мы презентуем концепцию их деятельности, и я уверен, что эта инициатива позволит гораздо быстрее и эффективнее реализовывать программы поддержки", - заявил он.

Детали

Кроме этого, Шмыгаль подчеркнул, что сегодня Украина борется за европейские ценности, которые "рождались и крепли именно в общинах".

"Теперь громады снова объединяются, чтобы не дать российскому варварству взять реванш. Мы обязательно победим и с вашей помощью залечим раны этой страшной войны, а Украина будет частью большой европейской семьи свободных народов", - подытожил Премьер.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что почти 60 стран мира помогают украинским городам и поселкам восстановиться после российских атак.