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Верещук: Украина готовится к деоккупации территорий - формирует кадровый резерв и планы стабилизации

Верещук: Украина готовится к деоккупации территорий - формирует кадровый резерв и планы стабилизации

Киев • УНН

 • 569923 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украина готовится к деоккупации всех территорий, включая Крым, от российских захватчиков и уже формирует кадровый резерв, планы стабилизации. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на Международном саммите городов и регионов, передает корреспондент УНН.

Детали

Верещук отметила, что сегодня представители украинской региональной власти "бок о бок" с Вооруженными силами борются, чтобы удержать "наше государство, государственность, нацию и народ". Она выразила благодарность председателям областных военных администраций, мэрам за их работу и помощь пострадавшим регионам Украины, в частности, Харьковской и Херсонской областям.

Кроме этого, она подчеркнула, что украинские власти уже готовятся к деоккупации всех регионов Украины.

Цитата

"У нас впереди много работы. Мы должны деоккупировать всю нашу территорию, включая Крым, украинский Крым. Мы уже готовимся к деоккупации. Мы формируем кадровый резерв, планы, пошаговые планы стабилизации и реинтеграции наших территорий. И нам нужна помощь", - сообщила Верещук.

Министр обратилась к международным партнерам: "Я обращаюсь к нашим партнерам из Польши, Дании, Франции, Италии и Германии, всех, кто нас слышит - пожалуйста, помогите нашим регионам. Они этого заслуживают. Верьте в нас, верьте в нас так, как мы верим в себя. И мы точно вместе победим".

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на Международном саммите городов и регионов сообщил, что около 60 стран мира помогают украинским городам и поселкам восстановиться после российских атак.

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