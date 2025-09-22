$41.250.00
Рух транспорту ускладнений на проспекті Академіка Глушкова в Києві

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У Києві ускладнений рух транспорту в Голосіївському районі через пошкодження контактної лінії громадського транспорту. Водіям рекомендують врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Рух транспорту ускладнений на проспекті Академіка Глушкова в Києві

У Києві ускладнений рух транспорту в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Деталі

У зв'язку з пошкодженням контактної лінії громадського транспорту на проспекті Академіка Глушкова, рух транспорту ускладнений в обох напрямках

 - йдеться у повідомленні.

Водіям рекомендується врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо

У Києві повідомили про підозру водію Mercedes-Benz. Він п’яним врізався у маршрутний автобус та травмував пасажирку.

Євген Устименко

