Рух транспорту ускладнений на проспекті Академіка Глушкова в Києві
Київ • УНН
У Києві ускладнений рух транспорту в Голосіївському районі через пошкодження контактної лінії громадського транспорту. Водіям рекомендують врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
У Києві ускладнений рух транспорту в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Деталі
У зв'язку з пошкодженням контактної лінії громадського транспорту на проспекті Академіка Глушкова, рух транспорту ускладнений в обох напрямках
Водіям рекомендується врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Нагадаємо
