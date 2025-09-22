Движение транспорта затруднено на проспекте Академика Глушкова в Киеве
Киев • УНН
В Киеве затруднено движение транспорта в Голосеевском районе из-за повреждения контактной линии общественного транспорта. Водителям рекомендуют учесть эту информацию при планировании маршрута.
Подробности
В связи с повреждением контактной линии общественного транспорта на проспекте Академика Глушкова, движение транспорта затруднено в обоих направлениях
Водителям рекомендуется учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
