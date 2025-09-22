$41.250.00
Движение транспорта затруднено на проспекте Академика Глушкова в Киеве

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В Киеве затруднено движение транспорта в Голосеевском районе из-за повреждения контактной линии общественного транспорта. Водителям рекомендуют учесть эту информацию при планировании маршрута.

Движение транспорта затруднено на проспекте Академика Глушкова в Киеве

В Киеве затруднено движение транспорта в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Подробности

В связи с повреждением контактной линии общественного транспорта на проспекте Академика Глушкова, движение транспорта затруднено в обоих направлениях

 - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним

В Киеве сообщили о подозрении водителю Mercedes-Benz. Он пьяным врезался в маршрутный автобус и травмировал пассажирку.

Евгений Устименко

