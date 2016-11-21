Рух транспорту на з'їзді з Кільцевої дороги обмежать у Києві

Так, з 07:00 до 23:00 22 листопада 2016 у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі рух автотранспорту на з’їзді з Кільцевої дороги на проспект Академіка Глушкова (на виїзд із міста) буде повністю обмежено.

Об’їзд ділянки робіт можливий через шляхопровід на Одеській площі.