Рух транспорту на з'їзді з Кільцевої дороги обмежать у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Завтра, 22 листопада, у зв'язку з ремонтними роботами обмежать рух транспорту на з’їзді з Кільцевої дороги на проспект Академіка Глушкова. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, з 07:00 до 23:00 22 листопада 2016 у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі рух автотранспорту на з’їзді з Кільцевої дороги на проспект Академіка Глушкова (на виїзд із міста) буде повністю обмежено.
Об’їзд ділянки робіт можливий через шляхопровід на Одеській площі.