Рух "Люди важливі" оголосив про формування "важкої бригади" реформаторів

Активна фаза ініціативи стартує вже сьогодні, 18 березня. Для того, щоб приєднатися до неї, необхідно заповнити анкету за посиланням https://lyudy.com.ua/rezerv та підтримати Маніфест українських лібералів. Після збору анкет розпочнеться етап співбесід та інтенсивного навчання.

Орієнтовно всередині квітня буде презентовано першу частину команди та розпочнеться інтенсивне навчання. До кінця серпня цього року планується вийти на фінішну пряму підготовки кадрів для виконавчої і законодавчої влади.

"Основна мета "Кадрового резерву України" – підготовка "важкої бригади" реформаторів, які готові вчитися, обмінюватися досвідом і змінювати державу. Нам не вистачає не тільки патріотичних і мотивованих, але й професійних, підготовлених до реальної боротьби людей, які можуть замінити стару систему", – зауважив керівник експертно-аналітичного центру BRDO Олексій Гончарук.

Обов’язковою умовою участі в "Кадровому резерві України" є підтримка Маніфесту українських лібералів.

"Ми сповідуємо людиноцентричність. Віримо, що разом ми наповнимо новими сенсами державні інституції", — додав голова депутатської групи "Київська команда" Сергій Гусовський.

Своєю чергою, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов наголосив на необхідності наповнювати інституції новими людьми, які працюватимуть за іншими правилами і принципами.

"Весь державний апарат зараз працює за принципом "ми влада", а не "ми сервіс". Розуміння того, що державні службовці надають сервіс платникам податків, українському народу та українському бізнесу – такого немає і такому ніколи не вчили. Але це можна змінити, і ми цим будемо займатися – підготовкою людей, які використовуватимуть набуті знання для змін в країні. Будемо ділитися своїм досвідом, який ми набули під час "лупання сієї скали", – зауважив Максим Нефьодов.

Сьогодні на всіх рівнях існує брак компетентних людей, а ті що є, в основному займаються "гасінням пожеж", вважають представники руху.

"Ми повинні мати команди, які виведуть країну з кризи. "Кадровий резерв України" починає готувати професіоналів, щоб вистояти перед викликами, які постають зараз в державі", — резюмував виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), учасник руху "Люди важливі" Віктор Андрусів.

Довідково:

Перший етап "Кадрового резерву України" стартував 30 листопада 2018 року з лекції-зустрічі з Максимом Нефьодовим. З того часу проведено 10 зустрічей з досвідченими реформаторами та лідерами думок. Спікерами проекту виступили: Анатолій Амелін (директор економічних програм "Українського інституту майбутнього"), Владислав Криклій (начальник Головного сервісного центру МВС України), Олександр Стародубцев (екс-керівник "ProZorro", радник Міністра Кабінету Міністрі України), Дмитро Сенниченко (член Наглядової ради ДП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ"), Павло Кухта (заступник Голови у стратегічній групі радників з підтримки реформ в Україні) та інші.

З початку запуску ініціативи зацікавленість нею виявило понад 2000 осіб.



Бути спікерами виявили бажання понад 100 осіб. Заходи відвідало близько 450 осіб.