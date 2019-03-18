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Движение "Люди важны" объявил о формировании "тяжелой бригады" реформаторов

Киев • УНН

 • 8039 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Движение "Люди важны" начал инициативу "Кадровый резерв Украины", которая направлена на подготовку команды с 1000 профессионалов для реформирования законодательной и исполнительной власти страны. Об этом рассказали во время пресс-конференции участники движения Максим Нефедов, Алексей Гончарук, Елена Шуляк, Сергей Гусовский и Виктор Андросов, передает УНН.

Движение "Люди важны" объявил о формировании "тяжелой бригады" реформаторов

Активная фаза инициативы стартует уже сегодня, 18 марта. Для того, чтобы присоединиться к ней, необходимо заполнить анкету по ссылке https://lyudy.com.ua/rezerv и поддержать Манифест украинских либералов. После сбора анкет начнется этап собеседований и интенсивного обучения.

Ориентировочно в середине апреля будет презентована первая часть команды и начнется интенсивное обучение. До конца августа этого года планируется выйти на финишную прямую подготовки кадров для исполнительной и законодательной власти.

"Основная цель "Кадрового резерва Украины" - подготовка "тяжелой бригады" реформаторов, которые готовы учиться, обмениваться опытом и менять государство. Нам не хватает не только патриотических и мотивированных, но и профессиональных, подготовленных к реальной борьбе людей, которые могут заменить старую систему", - отметил руководитель экспертно-аналитического центра BRDO Алексей Гончарук.

Обязательным условием участия в "Кадровом резерве Украины" является поддержка Манифеста украинских либералов.
"Мы исповедуем человекоцентричность. Верим, что вместе мы наполним новыми смыслами государственные институты", - добавил глава депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский.

В свою очередь, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил необходимость наполнять институты новыми людьми, которые будут работать по другим правилам и принципам.

"Весь государственный аппарат сейчас работает по принципу "мы власть", а не "мы сервис". Понимание того, что государственные служащие предоставляют сервис налогоплательщикам, украинскому народу и украинскому бизнесу - такого нет и такой никогда не учили. Но это можно изменить, и мы этим будем заниматься - подготовкой людей, которые будут использовать приобретенные знания для изменений в стране. Будем делиться своим опытом, который мы приобрели во время "лупання сей скалы", - отметил Максим Нефедов.

Сегодня на всех уровнях существует недостаток компетентных людей, а те что есть, в основном занимаются "тушением пожаров", считают представители движения.
"Мы должны иметь команды, которые выведут страну из кризиса. "Кадровый резерв Украины "начинает готовить профессионалов, чтобы выстоять перед вызовами, которые возникают сейчас в государстве", - резюмировал исполнительный директор Украинского института будущего (UIF), участник движения "Люди важны" Виктор Андросов.

Справка:
Первый этап "Кадрового резерва Украины" стартовал 30 ноября 2018 года с лекции-встречи с Максимом Нефедовым. С тех пор проведено 10 встреч с опытными реформаторами и лидерами мнений. Спикерами проекта выступили: Анатолий Амелин (директор экономических программ "Украинского института будущего"), Владислав Криклий (начальник Главного сервисного центра МВД Украины), Александр Стародубцев (экс-руководитель "ProZorro", советник Министра Кабинета Министров Украины), Дмитрий Сенниченко (член Наблюдательного совета ГП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ"), Павел Кухта (заместитель Председателя в стратегической группе советников по поддержке реформ в Украине) и другие.

С начала запуска инициативы заинтересованность ею выявило более 2000 человек.

Быть спикерами изъявили желание более 100 человек. Мероприятия посетило около 450 человек.

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