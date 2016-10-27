Рух київських тролейбусів № 11 відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Відсьогодні у Києві відновлюється рух тролейбусів маршруту № 11 та призупиняється робота автобусів маршруту № 11ТР. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, з 27 жовтня 2016 року в зв’язку із завершенням першого етапу капітального ремонту просп. Академіка Глушкова відновлюється рух тролейбусів маршруту № 11 та призупиняється робота автобусів маршруту № 11ТР.
Нагадаємо, зміни у рух громадського транспорту на просп. Академіка Глушкова було введено на час оновлення дорожнього покриття.