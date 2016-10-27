Движение киевских троллейбусов № 11 восстановлено

Так, с 27 октября 2016 года в связи с завершением первого этапа капитального ремонта ул. Академика Глушкова восстанавливается движение троллейбусов маршрута № 11 и приостанавливается работа автобусов маршрута № 11ТР.

Напомним, изменение в движение общественного транспорта на ул. Академика Глушкова было введено на время обновления дорожного покрытия.