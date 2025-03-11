Рубіо вважає, що сьогоднішні переговори у Джидді будуть "хорошими" - BBC

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що сьогоднішні переговори у Джидді будуть "хорошими", про що заявив в ефірі BBC, пише УНН.

Деталі

Рубіо у прямому ефірі BBC Breakfast відповів на запитання, чого він очікує від сьогоднішніх переговорів із Україною, коли прямував на зустріч. "[Це] буде добре", - відповів він.

Як зауважує видання, "те, що американці хочуть від цього, є ознакою того, що - з їхньої точки зору - українці зараз віддані процесу, який президент Трамп хоче запровадити – це, по суті, швидке перемир’я між українцями та росіянами". "Українці найбільше бояться, що це відбудеться без гарантії безпеки, яка б ефективно контролювала це припинення вогню", - пише видання.

Це запитання, як вказано, поставили керівнику ОП Андрію Єрмаку перед тим, як він увійшов. Він сказав, що "вони продовжуватимуть шукати цієї гарантії безпеки", але він додав, що "сьогодні більше йдеться про конструктивний процес щодо того, як рухатися до припинення вогню", пише видання.

Єрмак назвав початок зустрічі з командою США у Джидді дуже конструктивним

Доповнення

У Джидді 11 березня проходить зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах з США у Саудівській Аравії з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Очільник делегації США, держсекретар Марко Рубіо перед переговорами заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.