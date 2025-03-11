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Рубио считает, что сегодняшние переговоры в Джидде будут "хорошими" - BBC

Киев • УНН

 • 19036 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио ожидает положительного результата от переговоров с Украиной. Стороны будут обсуждать возможное перемирие и гарантии безопасности для Украины.

Рубио считает, что сегодняшние переговоры в Джидде будут "хорошими" - BBC

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что сегодняшние переговоры в Джидде будут "хорошими", о чем заявил в эфире BBC, пишет УНН.

Детали

Рубио в прямом эфире BBC Breakfast ответил на вопрос, чего он ожидает от сегодняшних переговоров с Украиной, когда направлялся на встречу. "[Это] будет хорошо", - ответил он.

Как отмечает издание, "то, что американцы хотят от этого, является признаком того, что - с их точки зрения - украинцы сейчас преданы процессу, который президент Трамп хочет внедрить – это, по сути, быстрое перемирие между украинцами и россиянами". "Украинцы больше всего боятся, что это произойдет без гарантии безопасности, которая бы эффективно контролировала это прекращение огня", - пишет издание.

Этот вопрос, как указано, был задан руководителю ОП Андрею Ермаку перед тем, как он вошел. Он сказал, что "они продолжат искать эту гарантию безопасности", но добавил, что "сегодня больше речь идет о конструктивном процессе относительно того, как двигаться к прекращению огня", пишет издание.

Ермак назвал начало встречи с командой США в Джидде очень конструктивным11.03.25, 12:15 • 32414 просмотров

Дополнение

В Джидде 11 марта проходит встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США в Саудовской Аравии со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

Глава делегации США, госсекретарь Марко Рубио перед переговорами заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.

Юлия Шрамко

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