Рубіо вважає несерйозною пропозицію Зеленського повернути Україні ядерну зброю

Пропозиція Президента України Володимира Зеленського надати ядерну зброю для України не є серйозною, вважає державний секретар США Марко Рубіо. На його думку, у світі потрібно менше ядерних країн. Про це повідомляє Breitbart News, пише УНН.

Я не думаю, що хтось вважатиме це серйозною пропозицією з їхнього боку, не думаю, що оснащення їх ядерною зброєю є вирішенням проблеми. Я не чув, щоб він (Зеленський) це говорив, тому, якщо він це говорить, я не думаю, що це реалістична вимога - сказав Рубіо.

Він заявив, що потрібно менше ядерних країн, а не більше, і надання ядерної зброї Україні не вирішить проблему.

Думка Зеленського

На початку грудня Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно мати власний захист в той період, поки триватиме вступ до НАТО, й це може бути ядерна зброя, ракетні системи, фінансування української армії, а також контингент військових інших країн. Він зазначив, що ядерна зброя зможе стримувати росію певний період.

Також президент сказав, що відмова від ядерної зброї була нелогічним кроком під тиском США та росії.