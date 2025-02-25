Рубио считает несерьезным предложение Зеленского вернуть Украине ядерное оружие
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио не считает серьезным предложение предоставить Украине ядерное оружие. Зеленский ранее заявил о необходимости ядерного оружия как защиты до вступления в НАТО.
Предложение Президента Украины Владимира Зеленского предоставить ядерное оружие для Украины не является серьезным, считает государственный секретарь США Марко Рубио. По его мнению, в мире нужно меньше ядерных стран. Об этом сообщает Breitbart News, пишет УНН.
Я не думаю, что кто-то будет считать это серьезным предложением с их стороны, не думаю, что оснащение их ядерным оружием является решением проблемы. Я не слышал, чтобы он (Зеленский) это говорил, поэтому, если он это говорит, я не думаю, что это реалистичное требование
Он заявил, что нужно меньше ядерных стран, а не больше, и предоставление ядерного оружия Украине не решит проблему.
Мнение Зеленского
В начале декабря Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо иметь собственную защиту в тот период, пока будет продолжаться вступление в НАТО, и это может быть ядерное оружие, ракетные системы, финансирование украинской армии, а также контингент военных других стран. Он отметил, что ядерное оружие сможет сдерживать россию определенный период.
Также Президент сказал, что отказ от ядерного оружия был нелогичным шагом под давлением США и россии.