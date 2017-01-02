Розвиток міст залежить від активності забудовників - експерт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Будівництво завжди було і залишається містоутворюючою діяльністю, від якої залежать інші суміжні галузі. Про це в коментарі УНН повідомив експерт Анатолій Топал.

“Колись була така формула, що один будівельник годує 3 суміжні галузі, тобто розвиток одного окремо взятого будівельника дає 3 робочі місця суміжних галузей, починаючи від продаж, маркетингу, створення робочих місць, внесків в інфраструктуру міста, в розвиток і так далі. Тому це така собі містоутворююча діяльність. Якщо немає розвитку будівництва — то немає і розвитку міста”, — зазначив він.

Зараз, за його словами, зростають обсяги будівництва у передмісті столиці.

“Там поки що ціни більш конкурентоздатні, ніж в Києві. Люди все таки обирають між старим і не дуже якісним житлом у Києві, і більш якісним та новим у містах-супутниках під Києвом.

Ви ж розумієте, є вибір, або однокімнатна квартирка дуже сумнівної якості у Києві за 25-30 тисяч доларів, або за ці ж кошти — нормальна у передмісті.

Люди обирають житло вже з розгалуженою інфраструктурою, бо ніхто не хоче їхати в поле, ніхто не хоче стояти у пробках по півтори години, щоб доїхати в місто.

Тому тільки у тих районах, де іде комплексний розвиток території — там купують і будуть купувати. Поки що передмістя конкурує”, — наголосив експерт.

При цьому він підкреслив, що нерухомість залишається ефективним інструментом збереження коштів.

“Я, як учасник галузі, кажу, що на сьогоднішній день, обираючи між банком і нерухомістю — люди поки що обирають нерухомість, довіри до банківської системи на сьогодні немає. Немає розвитку ні малого, ні середнього бізнесу, тому люди що подоставали грошенята у 2015 році — вони почали у 2016 році вкладати у нерухомість”, — сказав А.Топал.

Нагадаємо, нова квартира у Броварах коштує вдвічі дешевше, ніж у столиці. Наприклад, трикімнатна квартира у новому житловому комплексі — ЖК Scandia коштує 32 тис. доларів США. Це найбільший житловий комплекс міста, загальна площа забудови якого сягне 80 га. Проект реалізується за принципом “місто у місті”.

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