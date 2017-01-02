Развитие городов зависит от активности застройщиков - эксперт

"Когда-то была такая формула, один строитель кормит 3 смежные отрасли, то есть развитие одного отдельно взятого строителя дает 3 рабочих места смежных отраслей, начиная от продаж, маркетинга, создания рабочих мест, взносов в инфраструктуру города, в развитие и так далее. Поэтому это такая Градообразующая деятельность. Если нет развития строительства - то нет и развития города", - отметил он.

Сейчас, по его словам, растут объемы строительства в пригороде столицы.

"Там пока цены более конкурентоспособны, чем в Киеве. Люди все же выбирают между старым и не очень качественным жильем в Киеве, и более качественным и новым в городах-спутниках под Киевом.

Вы же понимаете, есть выбор, или однокомнатная квартира очень сомнительного качества в Киеве за 25-30 тысяч долларов, или за эти же деньги - нормальная в пригороде.

Люди выбирают жилье уже с разветвленной инфраструктурой, потому что никто не хочет ехать в поле, никто не хочет стоять в пробках по полтора часа, чтобы доехать в город.

Поэтому только в тех районах, где идет комплексное развитие территории - там покупают и будут покупать. Пока пригород конкурирует", - подчеркнул эксперт.

При этом он подчеркнул, что недвижимость остается эффективным инструментом сохранения средств.

"Я, как участник отрасли, говорю, что на сегодняшний день, выбирая между банком и недвижимостью - люди пока выбирают недвижимость, доверия к банковской системе на сегодня нет. Нет развития ни малого, ни среднего бизнеса, поэтому люди что подоставали денежки в 2015 году - они начали в 2016 году вкладывать в недвижимость", - сказал А.Топал.

Напомним, новая квартира в Броварах стоит вдвое дешевле, чем в столице. Например, трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе - ЖК Scandia стоит 32 тыс. долларов США. Это самый большой жилой комплекс города, общая площадь застройки которого составит 80 га. Проект реализуется по принципу "город в городе".