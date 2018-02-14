Розвідка: в ОРДЛО поширюють чутки про підготовку ЗСУ до боїв у березні-червні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Бойовики в ОРДЛО поширюють чутки про підготовку сил АТО до ведення інтенсивних бойових дій у березні-червні цього року. Про це під час брифінгу з посиланням на дані військової розвідки заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Російське окупаційне командування й далі нарощує масштаби антиукраїнських пропагандистських заходів. Ворог свідомо активно поширює недостовірну інформацію про підготовку сил АТО до ведення інтенсивних бойових дій у березні-червні 2018-го року. Зокрема, під виглядом нібито "достовірної" поширюється інсинуація про прибуття до частин і підрозділів сил АТО іноземних інструкторів для підготовки особового складу до бойових дій у населених пунктах", - вказав він.
Також речник МОУ зазначив, що упродовж доби, що минула, ситуація на лінії зіткнення загострилася - 14 обстрілів.
Він нагадав, що вчора ввечері прес-центр штабу АТО оприлюднив термінове повідомлення, що в районі Світлодарської дуги, ймовірно з власної ініціативи, командування "3-ої та 7-ої мотострілецьких бригад" російсько-окупаційних військ віддало наказ на застосування проти сил АТО артилерії калібру 122 мм. У зв’язку з цим зазначалося, що сили АТО на території Донецької та Луганської областей залишають за собою право на відповідь.
"Одразу наголошую – військовослужбовці ЗСУ не застосовували у відповідь на обстріли бойовиків російсько-окупаційних військ заборонені мінськими угодами зразки озброєння. Також зазначу, що в результаті ворожих обстрілів не постраждав жоден український військовослужбовець", - додав Д.Гуцуляк.
Також він вказав, що українські військові 5 разів вимушено організовували заходи з придушення вогневої активності окупантів, застосовуючи штатне піхотне озброєння, не заборонене мінськими угодами.