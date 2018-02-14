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Разведка: в ОРДЛО распространяют слухи о подготовке ВСУ к боям в марте-июне

Разведка: в ОРДЛО распространяют слухи о подготовке ВСУ к боям в марте-июне

Киев  •  УНН

 • 16379 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Боевики в ОРДЛО распространяют слухи о подготовке сил АТО к ведению интенсивных боевых действий в марте-июне этого года. Об этом во время брифинга со ссылкой на данные военной разведки заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Российское оккупационное командование и дальше наращивает масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий. Враг сознательно активно распространяет недостоверную информацию о подготовке сил АТО к ведению интенсивных боевых действий в марте-июне 2018 года. В частности, под видом якобы "достоверной" распространяется инсинуация о прибытии в части и подразделения сил АТО иностранных инструкторов для подготовки личного состава к боевым действиям в населенных пунктах", - отметил он.

Также представитель МОУ отметил, что в течение прошедших суток ситуация на линии соприкосновения обострилась - 14 обстрелов.

Он напомнил, что вчера вечером пресс-центр штаба АТО обнародовал срочное сообщение, что в районе Светлодарской дуги, вероятно по собственной инициативе, командование "3-й и 7-й мотострелковых бригад" российско-оккупационных войск отдало приказ на применение против сил АТО артиллерии калибра 122 мм. В связи с этим отмечалось, что силы АТО на территории Донецкой и Луганской областей оставляют за собой право на ответ.

"Сразу подчеркиваю - военнослужащие ВСУ не применялись в ответ на обстрелы боевиков российско-оккупационных войск запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения. Также отмечу, что в результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский военнослужащий", - добавил Д.Гуцуляк.

Также он указал, что украинские военные 5 раз вынужденно организовывали мероприятия по подавлению огневой активности оккупантов, применяя штатное пехотное вооружение, не запрещенное минскими соглашениями.

 

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