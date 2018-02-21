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Розвідка: російське командування на Донбасі формує "Приазовське козаче військо"

Розвідка: російське командування на Донбасі формує "Приазовське козаче військо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Російсько-окупаційне командування на Донбасі продовжує формування так званого "Приазовського козачого війська", в який беруть найманців з місцевих громадян та громадян РФ. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“За підтримки російських кураторів триває процес формування так званого „Приазовського казачьего війська“, який російсько-окупаційним командуванням у перспективі розглядається як резерв так званого першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ на маріупольському напрямку. Так звані „казачьи сотні“ комплектуються за рахунок осіб як місцевих найманців, так і громадян РФ, що мають досвід бойових дій, більшість яких за станом здоров’я не придатні до служби в збройних силах”, — повідомив Д.Гуцуляк.

Нагадаємо, російське командування на Донбасі відправило кількох бойовиків в Ростовську область для отримання нової автомобільної та броньованої техніки.

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