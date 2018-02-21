Разведка: российское командование на Донбассе формирует "Приазовское казачье войско"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Российско-оккупационное командование на Донбассе продолжает формирование так называемого "Приазовского казачьего войска", в который берут наемников из местных граждан и граждан РФ. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"При поддержке российских кураторов идет процесс формирования так называемого "Приазовского казачьего войска", который российско-оккупационным командованием в перспективе рассматривается как резерв так называемого первого армейского корпуса российско-оккупационных войск на мариупольском направлении. Так называемые "казачьи сотни" комплектуются за счет лиц как местных наемников, так и граждан РФ, имеющих опыт боевых действий, большинство которых по состоянию здоровья не пригодны к службе в вооруженных силах", - сообщил Д.Гуцуляк.
Напомним, российское командование на Донбассе отправило нескольких боевиков в Ростовскую область для получения новой автомобильной и бронированной техники.