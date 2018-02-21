Разведка: российское командование на Донбассе формирует "Приазовское казачье войско"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62297 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75677 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78414 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107037 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100302 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104517 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111501 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122783 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134295 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Разведка: российское командование на Донбассе формирует "Приазовское казачье войско"

Разведка: российское командование на Донбассе формирует "Приазовское казачье войско"

Киев  •  УНН

 • 13674 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Российско-оккупационное командование на Донбассе продолжает формирование так называемого "Приазовского казачьего войска", в который берут наемников из местных граждан и граждан РФ. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"При поддержке российских кураторов идет процесс формирования так называемого "Приазовского казачьего войска", который российско-оккупационным командованием в перспективе рассматривается как резерв так называемого первого армейского корпуса российско-оккупационных войск на мариупольском направлении. Так называемые "казачьи сотни" комплектуются за счет лиц как местных наемников, так и граждан РФ, имеющих опыт боевых действий, большинство которых по состоянию здоровья не пригодны к службе в вооруженных силах", - сообщил Д.Гуцуляк.

Напомним, российское командование на Донбассе отправило нескольких боевиков в Ростовскую область для получения новой автомобильной и бронированной техники.

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