Розстріл у Дніпрі: знайшли залишені підозрюваним 14 порожніх магазинів до автомата Калашникова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Правоохоронці виявили частини АКСУ, залишені підозрюваним у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі. Про це інформує поліція Дніпропетровської області, пише УНН.
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“Поліцейські виявили частини АКСУ, залишені підозрюваним у розстрілі в місті Дніпро. 14 пустих магазинів до автомата Калашникова та інші речові докази вилучили в покинутій будівлі в місті Підгороднє”, — повідомили в поліції.
Деталі
Так, повідомляється, що після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території.
На відстані близько 500 метрів від місця затримання було виявлено покинуту будівлю.
Саме там правоохоронці виявили та вилучили пусті магазини, розгрузку та інші речі затриманого. Усі речові докази були скеровані до ДБР.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.