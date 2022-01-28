Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: стрілку сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Кіровський районний суд Дніпропетровська сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука. Про це журналісту УНН повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Цитата:
“Сьогодні близько 13:00 у Кіровському районному суді Дніпра (будуть обирати запобіжний захід Рябчуку — ред.)”, — сказали в прокуратурі.
Деталі
У прокуратурі зазначили, що час ще буде уточнюватися.
Прокуратура проситиме підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.
За фактом розстрілу в Дніпрі ДБР розпочато кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу. Це ст. 115 ККУ (Умисне вбивство), ст. 408 ККУ (Дезертирство) і ст. 410 ККУ (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів). Слідчі повідомили Артемію Рябчуку про підозру за цими статтями.