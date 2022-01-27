Дніпровського стрілка затримали у сусідньому містечку. Він здався самостійно

Деталі

"Солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм", - повідомив заступник директора ТУ ДБР у Полтаві Володимир Шилов, який наразі перебуває на місці події і якого цитує пресслужба ДБР.

За його словами, "Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження".

За даними поліції області, затримання відбулося сьогодні о 9:30 на вулиці Крайній у місті Підгороднє. Місто лежить приблизно у 15 кілометрів від Дніпра на північ. По шляху від Дніпра до Підгороднього йдуть траси як до Харкова, так і в бік окупованого Донецька.

“До поліції надійшло більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця, який розстріляв п’ять людей та ще п’ять поранив... Патрульні, поліцейські управління карного розшуку, слідчі, бійці спецпідрозділу КОРД та відділу аеропідтримки УМАЗ ДПП України затримали підозрюваного під час спільної з ДБР спецоперації”, — інформують поліцейські.

Водночас, за даними патрульної поліції області, по спецлінії 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що неподалік міста Дніпра, у місті Підгороднє, на вулиці Крайній він побачив чоловіка, схожого за прикметами на розшукованого військовослужбовця.

“Патрульних негайно було скеровано туди командиром батальйону. Інформація громадянина підтвердилася. Вулицею рухався чоловік з предметом, схожим на автомат. Поліцейські затримали його та надягли кайданки. Надалі на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали.