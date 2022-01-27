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Днепровского стрелка задержали в соседнем городке. Он сдался самостоятельно

Днепровского стрелка задержали в соседнем городке. Он сдался самостоятельно

Киев • УНН

 • 17998 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. От правоохранителей поступает все больше информации о задержании подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре. В ГБР при этом утверждают, что подозреваемый сдался самостоятельно, пишет УНН.

Детали

"Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на Южмаше, сам связался с правоохранителями и сдался им", - сообщил заместитель директора ТУ ГБР в Полтаве Владимир Шилов, который сейчас находится на месте происшествия и которого цитирует пресс-служба ГБР.

По его словам, "Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении".

По данным полиции области, задержание произошло сегодня в 9:30 на улице Крайней в городе Подгородное. Город лежит примерно в 15 километрах от Днепра на север. По пути от Днепра до Подгородного идут трассы как на Харьков, так и в сторону оккупированного Донецка.

"В полицию поступило более десяти вызовов от людей, сообщивших о подозрительных лицах. Во время отработки одного из таких вызовов полицейские задержали военнослужащего, который расстрелял пять человек и еще пять ранил. Патрульные, полицейские управления уголовного розыска, следователи, бойцы спецподразделения КОРД и отдела аэроподдержки УМАЗ ГЧП Украины задержали подозреваемого во время совместной с ГБР спецоперации”, — информируют полицейские.

В то же время, по данным патрульной полиции области, по спецлинии 102 поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что недалеко от города Днепра, в городе Подгородное, на улице Крайней он увидел мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого военнослужащего.

"Патрульные немедленно были направлены туда командиром батальона. Информация гражданина подтвердилась. По улице двигался человек с предметом, похожим на автомат. Полицейские задержали его и надели наручники. В дальнейшем на место вызвали следственно-оперативную группу.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.

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