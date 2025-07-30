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Розшукуваний за подвійне вбивство чоловік застрелився під час перемовин - поліція

Київ • УНН

 • 2698 перегляди

63-річний чоловік, розшукуваний за вбивство пенсіонерів на Черкащині, вчинив самогубство на Вінниччині. Він відмовився скласти зброю під час переговорів з поліцією.

Розшукуваний за подвійне вбивство чоловік застрелився під час перемовин - поліція

Розшукуваний за подвійне вбивство пенсіонерів на Черкащині чоловік застрелився під час перемовин з правоохоронцями на Вінниччині, де переховувався, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, 30 липня вранці зловмисник сам зателефонував на 102 та повідомив, що знаходиться біля магазину в одному з населених пунктів Хмільницького району Вінницької області й очікує екіпаж поліції, зазначивши, що має при собі гранати та автоматичну зброю. 

Під час складної поліцейської операції із залученням спецпідрозділу КОРД та перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство

- повідомили у поліції.

За що розшукували

Як повідомили у поліції, 26 липня підозрюваний разом зі спільником вдерлися до оселі пенсіонерів на Черкащині, яких замучили до смерті, імовірно, заради грошей. Чоловіка залишили помирати в будинку, а жінку, яка побачила обличчя кривдника, вивезли в поле на території Кіровоградської області, дорогою душили. Вона померла від травм голови та удушення.

Оперативники карного розшуку спочатку затримали одного з нападників - він вийшов на волю після відбування покарання за вбивство та розбій й скоїв новий напад. Зараз зловмисник вже перебуває в СІЗО. Інший - до сьогодні переховувався на Вінниччині, звідки родом. Як і його спільник, він також раніше відбував покарання за низку злочинів.

Після суїциду поліцейські виявили поряд із тілом автоматичну зброю, споряджені магазини та гранати.

Наразі тривають слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України.

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Юлія Шрамко

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