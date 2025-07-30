Разыскиваемый за двойное убийство мужчина застрелился во время переговоров - полиция
Киев • УНН
63-летний мужчина, разыскиваемый за убийство пенсионеров в Черкасской области, совершил самоубийство в Винницкой области. Он отказался сложить оружие во время переговоров с полицией.
Разыскиваемый за двойное убийство пенсионеров в Черкасской области мужчина застрелился во время переговоров с правоохранителями в Винницкой области, где скрывался, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, 30 июля утром злоумышленник сам позвонил на 102 и сообщил, что находится возле магазина в одном из населенных пунктов Хмельницкого района Винницкой области и ожидает экипаж полиции, отметив, что имеет при себе гранаты и автоматическое оружие.
Во время сложной полицейской операции с привлечением спецподразделения КОРД и переговоров 63-летний мужчина не согласился сложить оружие и совершил самоубийство
За что разыскивали
Как сообщили в полиции, 26 июля подозреваемый вместе с сообщником ворвались в дом пенсионеров в Черкасской области, которых замучили до смерти, вероятно, ради денег. Мужчину оставили умирать в доме, а женщину, которая увидела лицо обидчика, вывезли в поле на территории Кировоградской области, по дороге душили. Она умерла от травм головы и удушения.
Оперативники уголовного розыска сначала задержали одного из нападавших - он вышел на свободу после отбывания наказания за убийство и разбой и совершил новое нападение. Сейчас злоумышленник уже находится в СИЗО. Другой - до сегодняшнего дня скрывался в Винницкой области, откуда родом. Как и его сообщник, он также ранее отбывал наказание за ряд преступлений.
После суицида полицейские обнаружили рядом с телом автоматическое оружие, снаряженные магазины и гранаты.
В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины.
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